Гимназия №7 стала чемпионом г. Казани

С 1 по 6 марта в г. Лениногорск состоится чемпионат РТ среди школьных команд («Белая Ладья»), для определения сильнейшей школьной команды РТ и участия на чемпионате России в г. Сочи в июне 2017 года. Гимназия №7 в этом году стала чемпионом г. Казани.

«Белая ладья» — всесоюзный, с 2004 года всероссийский и с 2014 года международный шахматный турнир среди команд общеобразовательных учреждений. Проводится ежегодно. Основан в 1969 году. Основные цели — популяризация шахмат среди школьников, выявление способных юных шахматистов и повышение их спортивной квалификации. Организаторы турнира — Российская шахматная федерация и Министерство спорта РФ при поддержке Министерства образования и науки РФ и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.