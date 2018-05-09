Глава Минобрнауки поздравила с Днем Победы учителей — ветеранов ВОВ

Исполняющая обязанности министра образования и науки РФ поздравила ветеранов, которые ранее работали в министерстве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ольга Васильева отметила, что очень важно сохранять и передавать память о событиях Великой Отечественной войны.

– Уважаемые ветераны, позвольте мне поздравить вас с самым главным праздником, который есть в нашей стране – это праздник великой победы. Хочу пожелать вам, от всей души, здоровья. Пока вы живы, есть живая память, память о войне, и очень хочется, чтобы она сохранилась, – подчеркнула и.о. министра.

На встрече ветераны вспомнили фронтовые и трудовые будни. В завершение О. Васильева вручила ветеранам цветы и памятные подарки.