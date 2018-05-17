Глава Минобрнауки РТ призвал школьников принимать активное участие в олимпиадах

На церемонии награждения министр образования и науки РТ Рафис Бурганов призвал школьников принимать активное участие в олимпиадах. Олимпиада – это ваша жизненная позиция, которая обязательно создаст вам в дальнейшем конкурентные преимущества. Призываю вас принимать самое активное участие в олимпиадах, потому что это всегда помогает, расширяет кругозор», – сказал министр.

Сборная Татарстана в этом году завоевала 139 призовых мест. Команда учащихся в 2017-2018 учебном году добилась значительных успехов в математике. Здесь у республики 17 призовых мест и один победитель. Команда наших школьников по этому предмету завоевала на два призовых места больше, чем в прошлом году.

Неплохие результаты продемонстрировали школьники на олимпиаде по физической культуре – 16 победителей и призеров, по экологии – 15 победителей и призеров, по технологии – 13 победителей и призеров, по химии – 11 победителей и призеров. Положительная динамика отмечается по таким предметам, как экономика, география и искусство.