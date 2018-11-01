Главные новогодние елки Казани установят рядом с «Чашей» и на «Черном озере»

Главные новогодние елки Казани установят рядом с Центром семьи «Казан» и в парке «Черное озеро». Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«Главная концепция подготовки города к предстоящему Новому году состоит в том, что все елки, которые появятся в городе, будут объединены единой тематикой. Главные «зеленые красавицы» будут установлены в парке «Черное озеро» и рядом с центром семьи «Казан», — говорится в сообщении.

Казань наполнится ярмарками в европейском стиле, на которых предложат товары с национальным колоритом.

Рестораны и гостиницы столицы Татарстана организуют тематические вечеринки. Предполагается участие звезд, в том числе российских. Город украсят миллионы огней праздничной иллюминации, подробности о которой пока не раскрываются.

Музеи распахнут свои двери в вечерние часы и праздничные дни, чтобы горожане и гости города смогли провести дни новогодних «каникул» не только приятно, но и с пользой для кругозора.