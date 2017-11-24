Госсовет Татарстана определился с датой заседания по рассмотрению вопроса о преподавании татарского языка в школах

Продолжение 33-го заседания Госсовета Татарстана пятого созыва состоится 29 ноября. Депутаты обсудят вопрос о преподавании и изучении государственных языков Татарстана и родных языков народов, проживающих в республике. Об этом сообщается на сайте Госсовета РТ.

Напомним, в работе 33-го заседания пятого созыва 8 ноября был объявлен перерыв. Вопрос о преподавании государственных языков был перенесен. Сегодня стало известно, что продолжение сессии назначено на 29 ноября.

На заседании будут рассмотрены 15 вопросов. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин не исключил, что в день заседания в повестку дня может быть внесено еще несколько вопросов.

Среди законопроектов, которые рассмотрят депутаты, — проекты бюджета Татарстана на 2018 -2020 годы и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ, подготовленные ко второму чтению.