Гостья из Якутии: «У нас прошли прокурорские проверки, заявлений об отказе от якутского языка пока не собирают»

В школах Республики Саха, как и в других национальных республиках, прошли прокурорские проверки. О том, как в далекой от Татарстана Якутии разворачивается вопрос преподавания родного языка, рассказала представитель Ассоциации национальных средств массовой информации Мария Христофорова, которая приехала в Казань из Якутска. «В России 5 млн татар, а в Республике Саха живут всего 450 тысяч якутов, в интересах которых сохранить родной язык. У нас тоже прошли прокурорские проверки. Пока учителей и директоров школ не просили переписывать учебные планы и собирать заявления от родителей, как это было у вас», — поделилась Мария.

Школьники Якутии свободно говорят на трех языках: якутском, русском и английском. Представитель Ассоциации национальных СМИ считает, что в Республике Саха созданы условия для сохранения языка предков. Примером этому может служить якутский кинематограф, который сейчас находится на взлете. «В любой нашей деревне можно снять кино, которое мгновенно обретет популярность. Главное, что герои фильмов говорят только на якутском языке и русские субтитры не предусмотрены», — рассказала Мария.

Также в Республике Саха очень развита национальная эстрада. Ежегодно здесь проходит фестиваль, который собирает около 5 тысяч участников.

«Я считаю, что к языковому вопросу привело то, что русский язык в школах преподается не на должном уровне. Я — мама троих детей. Моя дочь учит русскую литературу по «анимашкам». «Ревизор» сейчас нарисованный, дети стали ленивыми, а школьная программа наточена на ЕГЭ», — сказала гостья нашей редакции.