Громкий скандал в садах и школах Татарстана

Редакция журнала «Магариф» внимательно следит за громкой ситуацией, развернувшейся вокруг питания детей в садах и школах Татарстана. Тема качества питания школьников и малышей в образовательных учреждениях не раз освещалась на нашем сайте. Данная общественно-значимая тема по сей день остается актуальной. В минувшую субботу вопрос питания детей обсудили с участием Президента республики на совещании Кабмина РТ.

С 1 по 3 февраля были со стороны Минобрнауки организованы проверки столовых детских садов и школ Татарстана. Напоминаем, что поводом такого внимания к питанию детей стало отравление учеников одной из школ Кукморского района в декабре 2016 года. Тогда 24 ученика прямо из школы были госпитализированы в больницу. По заключениям врачей, причиной их недуга могли послужить как ОРВИ, так и отравление некачественной пищей. По поручению руководства республики, в декабре прошлого года ведомство совместно с Роспотребнадзором взялось за проверку республиканских школ.

По словам руководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной, только за январь проверено 665 учебных заведений. По итогам выявлены многочисленные нарушения, жалобы на которые массово поступают и в раздел «Народный контроль» официального портала uslugi.tatarstan.ru. Родители школьников и воспитанников детских садов не довольны качеством питания их детей: это и несвежесть продуктов, и скудность меню, и нарушение санитарных норм при приготовлении обедов для детей.

«В школу привозят остывшие, слипшиеся полуфабрикаты, порции маленькие, столовые приборы оставляют желать лучшего», – сетуют мамы и папы. Хотя, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.5.2409-08, определенным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ежедневно в рационах 2-6-разового питания школьников следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты рекомендуется включать раз в 2-3 дня.

Проверка столовых учебных заведений продолжатся. Глава нашей республики дал соответствующее поручение руководителям Министерств Образования и науки и Здравоохранения также Роспотребнадзору по РТ.

Кстати, в Татарстане есть образовательное учреждение с идеальной моделью питания. Речь идет о СОШ № 146 города Казани. Специальный материал о ней читайте в февральском номере журнала «Магариф».

Больше публикаций на эту тему читайте здесь: Комиссия проверяет питание в школьных столовых http://magarif-uku.ru/komissiya-proveryaet-pitanie-v-shkolny/

Образовательным учреждениям Татарстана дано поручение привести школьное меню в соответствие с установленными требованиями http://magarif-uku.ru/obrazovatelnym-uchrezhdeniyam-tatarst/

Источник фотографии: https://regnum.ru/pictures/2154451/1.html