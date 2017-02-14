«Группы смерти». Каждый год «игры» со смертью заканчиваются суицидом 700 подростков

Число суицидов среди школьников остается на прежнем уровне. Каждый год нелепо из жизни уходят около семи сотен подростков. Печальную статистику озвучил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Конечно, в этом возрасте у детей очень хрупкая психика. Но также очевидно, что этим пользуются люди, которые создают в социальных сетях так называемые «группы смерти» – сказал А. Жаров в интервью газете «Аргументы и факты».

На сайте журнала «Магариф» мы уже писали о грязной деятельности «групп смерти». К числу таких справедливо будет отнести и печально известную игру «Беги или умри». Статистика действительно пугает. Особенно жутко, если учесть, что надзорные органы могут реагировать лишь после того, как «группы смерти» найдут свою жертву. Так уж сложилось. Это особенность Интернета! После опубликования в «Новой газете» материала о «группах смерти» в мае 2016 года Роскомнадзор заблокировал 150 наиболее популярных среди подростков групп.

Если говорить о 2017 годе, то за какие-то полтора месяца выявлено и заблокировано по 50, 70, 90 групп в день. Сейчас группы, пропагандирующие детский суицид перешли на более удобную площадку – Instagram. Глава Росскомнадзора также сообщил, что сейчас появился новый пароль «ищу куратора», помимо уже известных «разбуди меня 4:20», «синий кит», «Я в игре», «Тихий дом».

В этом случае даже не надо искать группу, ребенку достаточно написать хэштэг «ищу куратора». А тот самый «куратор» находит будущую жертву сам и начинает переписываться с ним по смс, по телефону или в мессенджере. Тут уже даже надзорные ведомства не в силах вмешаться.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций считает, что ребенку младше 10 лет вообще не стоит выходить в Интернет. Активно им пользоваться нужно начинать ещё позже.

Не важно, маленький это ребенок или подросток, главным его «защитником» являются родители. Их внимание и любовь способны уберечь ребенка от действия «групп смерти».

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