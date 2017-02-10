Игра «Беги или умри» опасна или всё-таки нет?

Февраль 10, 2017 0

Новый директор Центра образования № 178 г. Казани, о назначении которой мы уже писали, рассказала редакции журнала «Магариф» о том, что беспокоит  учителей и родителей школьников. По словам Валентины Афонской, в социальной сети «Вконтакте» есть группы, которые провоцируют детей на совершение суицида. Игра «Беги или умри» призывает детей выбегать на встречу едущему транспорту. Родители и учителя боятся за безопасность детей. Игра  может закончиться аварией, в которой пострадают дети, растерявшийся водитель и пассажиры его машины.

Действительно, так называемая игра «Беги или умри» получила общественный резонанс в России. Вовлечение в неё детей и подростков  происходит через социальные сети.

Следует признать, что есть и другое мнение. Ряд специалистов и СМИ считают, что проблема «раздута». И на самом деле, групп, распространяющих идеи суицида среди детей, «Вконтакте» нет. Люди сами сеют панику, уделяя игре «Беги или умри» излишнее внимание.bb3bb1584ae7d5b739378348cf36ccc5

Источник фотографии: http://pravda.if.ua/day-2016-6-2.html

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