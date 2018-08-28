Ильнар Хидиятов: «При выдаче медалей будут учитываться результаты ЕГЭ по всем предметам»

Со следующего года при выдаче медалей будут учитываться результаты единого государственного экзамена по всем предметам, а не только по русскому языку и математике. Об этом на августовской конференции в Казани сообщил начальник Управления образования исполкома города Ильнар Хидиятов.

В этом году в Казани аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 632 выпускника. ЕГЭ в этом году сдавали 5474 школьника. На сегодня 36 учащихся не получили аттестаты. Это выпускники 24 школ города.

Результаты ОГЭ сохранились на уровне прошлого года. Успешно сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании 10 тыс. 595 девятиклассников, что составляет 99 процентов от общего числа выпускников. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 0,44 процента. Значительно меньше стало обучающихся, не получивших аттестаты об основном общем образовании, — 66 человек.