Имена трех татарстанских преподавателей будут включены в Книгу Почета

Известны имена победителей проекта «Золотые имена высшей школы» — 2018. В списке победителей, опубликованном на официальном сайте конкурса, три преподавателя из Татарстана.

«Золотые имена высшей школы» — это всероссийский проект, направленный на выявление и поддержку самых достойных представителей профессорско-преподавательского состава страны. Конкурс проводится по 14 номинациям. В этом году татарстанские преподаватели стали победителями в трех номинациях.

Номинация «Молодые научные и педагогические таланты» — Швеёва Татьяна Владимировна, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ; Номинация «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность» — Швеёв Андрей Иванович, Набережночелнинский институт (филиал) КФУ; Дополнительная номинация «Золотые Слова» — Рыбкина Елена Александровна, Казанский государственный энергетический университет.

По результатам конкурса формируется Книга Почета – Золотой Фонд высшего образования.

Награждение победителей состоится 9 ноября в Общественной Палате РФ.