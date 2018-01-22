Иностранные студенты смогут бесплатно учиться в магистратуре российских вузов

Как сообщает сайт минобрнауки РФ, студенты из других стран могут досрочно поступить и бесплатно продолжить своё образование на магистерских программах в лучших вузах России и мира. Такую возможность даёт первая Международная олимпиада для абитуриентов магистратуры Open Doors: Russian Scholarship Project. Заявку на первый этап отбора можно направить до 16 февраля.

Участие в олимпиаде даёт возможность талантливым студентам из зарубежных стран без вступительных испытаний поступить в магистратуру в России по системе «одного окна» – абитуриент может выбрать любой из более 500 российских университетов в 80 городах страны, в том числе вузы, входящие в международные рейтинги Times Higher Education World University Rankings (THE), World University Rankings (QS) и Academic Ranking of World Universities (ARWU). В списке для выбора также 21 университет из Проекта 5-100, направленного на повышение международной конкурентоспособности российских вузов. Победители и призёры олимпиады зачисляются в выбранный вуз ещё до начала приёмной кампании и обучаются по интересующей их образовательной программе бесплатно.

Принять участие в олимпиаде может гражданин любой страны, кроме РФ (а также соотечественник, постоянно проживающий за рубежом), имеющий диплом бакалавра или заканчивающий обучение по программам бакалавриата в 2018 году. Все этапы отбора проводятся онлайн.

Олимпиада проходит в два этапа. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта: od.globaluni.ru. Отборочный этап представляет собой конкурс портфолио – материалы участникам необходимо загрузить на сайт до 16 февраля 2018 года. Студенты, прошедшие отбор, приглашаются на заключительный этап – онлайн-тестирование, которое пройдет с 5 по 15 марта 2018 года. Итоги олимпиады станут известны в конце марта – список победителей и призёров будет опубликован на сайте проекта. Выполнение олимпиадных заданий и дальнейшее обучение в вузах возможно на русском и английском языках.

В 2018 году олимпиада проводится по четырём профилям: математика, информатика, экономика и физика. Победители и призёры олимпиады могут выбрать любое направление подготовки в рамках профиля, по которому они участвовали, а затем – один или несколько российских вузов, осуществляющих подготовку по интересующему их направлению. Координаторами направлений выступают такие ведущие университеты, как МФТИ (математика), Университет ИТМО (информатика), МИФИ (физика) и НИУ ВШЭ (экономика). Вузы-соорганизаторы олимпиады – МИСиС, ТГУ, СПбПУ, СФУ, НГУ, БФУ и УрФУ.