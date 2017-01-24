Иранский каллиграф Абдуллаха Мохадасси открыл свою экспозицию в Казани

21 января иранский каллиграф-виртуоз Абдуллаха Мохадасси открыл свою экспозицию в выставочном зале НКЦ «Казань».

Художник привез в Россию более двух десятков полотен, которые создавались им в течение двадцати лет. Искусно используя элементы китайской и японской живописи, традиции современной и классической школ, художник создал собственный язык, с помощью которого он делает религию ближе к искусству.

На встрече со зрителями Абдуллаха Мохадаси рассказал о том, каким порой долгим бывает путь создания произведения. Он поделился методом работы, показал композиционные поиски, эскизы, представленных на выставке произведений. « Порой месяцы могут уйти на решение образа, а на само исполнение — 15 минут. Я нахожусь в постоянном поиске», — сказал мастер. Он показал приемы работы карандашом, тушью. По просьбе заинтересовавшихся его творчеством, писал их имена, пожелания.

25 января в 14.00 Абдуллаха Мохадаси проведет мастер-класс в Казанском художественном училище им. Н.И. Фешина. ( К. Маркса, 70 ауд.101) Он продолжит знакомить со своим творчеством, стилем, найденными приемами. Это, безусловно, расширит представление студентов о графике, каллиграфии, о способах и приемах решения творческих задач.

По материалам Министерства культуры РТ.