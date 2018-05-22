Из Казани в Никольское запустят бесплатные трансферы для гостей «Каравона»

Для гостей XXVI Всероссийского фестиваля русского фольклора «Каравон», который 26 мая пройдет в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, из Казани запустят бесплатные трансферы. В день проведения праздника автобусы будут отправляться из трех точек – от Татарского театра имени Г. Камала, ГТРК «Корстон» и станции метро «Проспект Победы».

Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель исполкома Лаишевского района РТ по социальным вопросам Андрей Карсалов.

Он пояснил, что бесплатные автобусы начнут перевозить жителей и гостей столицы РТ в 8 часов утра и далее с интервалом в полчаса до 9.30. Вернуться из Никольского также можно будет на бесплатном трансфере, который будет работать до самого вечера. Добраться до места проведения праздника можно будет также на коммерческих рейсовых автобусах.

По материалам ИА «Татар-информ».