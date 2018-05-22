Из Казани в Никольское запустят бесплатные трансферы для гостей «Каравона»

Для гостей XXVI Всероссийского фестиваля русского фольклора «Каравон», который 26 мая пройдет в селе Никольское Лаишевского района Татарстана, из Казани запустят бесплатные трансферы. В день проведения праздника автобусы будут отправляться из трех точек – от Татарского театра имени Г. Камала, ГТРК «Корстон» и станции метро «Проспект Победы».
Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель исполкома Лаишевского района РТ по социальным вопросам Андрей Карсалов.
Он пояснил, что бесплатные автобусы начнут перевозить жителей и гостей столицы РТ в 8 часов утра и далее с интервалом в полчаса до 9.30. Вернуться из Никольского также можно будет на бесплатном трансфере, который будет работать до самого вечера. Добраться до места проведения праздника можно будет также на коммерческих рейсовых автобусах.