Из-за снегопада коммунальные службы Казани перешли на усиленный режим работы

В связи с продолжительным снегопадом коммунальные службы Казани перешли на усиленный режим работы. За два дня на город обрушилось более 20 мм осадков, или 65 процентов от месячной нормы. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

«Снег не прекращается уже третий день. Такая ситуация складывается во всем Поволжском регионе. Мы делаем все возможное, чтобы расчистить улицы города. За минувшую ночь в городе выпало 13 мм осадков, или 40 процентов от месячной нормы. Ночью на очистке дорог работало 697 единиц техники, в том числе 100 единиц привлеченной техники», — рассказал заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани Альберт Ибрагимов.

По прогнозу, 24 января к 18 часам вечера снег на некоторое время прекратится. У коммунальных служб будет небольшая передышка перед предстоящей ночью. Дело в том, что днем дорожникам тяжело работать из-за большого потока машин. В ночь с 24 на 25 января метеослужбы опять прогнозируют снег, но уже не такой сильный.

«В предстоящую ночь работа по очистке улиц от снега будет усилена за счет крупных строительных организаций. Дополнительно будет привлечено 250 единиц техники. Таким образом, общее число техники будет увеличено до 850 единиц, чтобы к утру все привести в порядок. Число людей и техники, занятых на уборке улиц города, будет увеличено на 40 процентов по сравнению с обычными днями», — подчеркнул Альберт Ибрагимов.

В настоящее время коммунальные службы делают все возможное, чтобы очистить от снега основные магистрали Казани. В мэрии обещают, что улицы будут в полном порядке. Сегодня днем в городе пройдет оперативное совещание с участием коммунальных служб и крупных дорожных предприятий, владеющих крупной дорожной техникой — самосвалами и погрузчиками.

«Сейчас наша главная задача заключается в очистке дорог от снежной каши, вывозе снега и обработке противогололедным материалом. Для этого в Казани используются песчано-соляная смесь и твердые реагенты», — пояснил заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани.

Стоит отметить, что за минувшие сутки с улиц столицы Татарстана было вывезено около 9 тыс. 832 тонны снега. Всего к уборке было привлекалось 657 дорожных рабочих и специальная техника. Это комбинированные дорожные машины, КДМ «Бошунг», снегопогрузчики, тракторные щетки, грейдеры, фронтальные погрузчики, МКСМ «Барсик», самосвалы и другие.

Минувший декабрь был очень сложным, выпавшие осадки превысили месячную норму почти в 2,5 раза. Всего с начала зимнего периода с улиц города вывезено около 297,3 тыс. тонн снега, сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани.