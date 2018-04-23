Из-за снегопада, школам разрешили учить детей дистанционно

В минувшие дни некоторые регионы накрыло мощным снегопадом. По этой причине власти Кировской области приняли решение освободить школьников от занятий за партой, теперь этот процесс замещен дистанционным обучением. Об этом сообщает «Российская газета».

За выходные в Кирове выпала месячная норма осадков. Руководителям муниципальных школ было рекомендовано информировать родителей о возможности в понедельник и вторник учить детей дистанционно, если из-за снегопада возникают проблемы с доставкой ребенка на учебу.

Дистанционный режим работы организован через сайты учебных заведений и группы в социальных сетях. При этом все школы работают в обычном режиме, педагоги находятся на рабочих местах.

В Татарстане наблюдается небольшой мокрый снег и снег. На дорогах местами гололедица. По прогнозам управления Гидрометеорологии РТ, снежная погода сохранится еще два дня. Изменений, связанных с неустойчивыми погодными условиями, в татарстанском образовательном процессе, нет.