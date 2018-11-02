Издан обновленный том «Татары» серии «Народы и культуры» РАН

Накануне Дня народного единства в историческом парке «Россия – моя история» Казани состоялась презентация нового издания. Директор института истории им. Ш. Марджани при Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов в своем выступлении сказал, что «татары имеют территориальное, этнографическое своеобразие, и в этом труде было важно найти единство в этом многообразии». Данный труд представляет собой наиболее полную сводку историко-этнографических знаний о татарах – втором по численности народе в России.

Для справки: с 1997 по 2016 год в Институте этнологии и антропологии РАН изданы 28 томов серии. Впервые том «Татары» был издан в 2001 году тиражом 8 тысяч экземпляров, которые разошлись очень быстро. Над новым дополненным изданием тома работали ведущие российские ученые из Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН совместно с коллегами из Института истории им. Ш.Марджани АН РТ.