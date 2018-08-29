Известна программа праздничных мероприятий в Казани

30 августа — День Республики Татарстан и День города Казань. В этот день в столице Татарстана запланировано множество мероприятий. Мы предлагаем вашему вниманию программу масштабного праздника.

1. 13.00 на площади Тысячелетия масштабный авто-мотошоу.

2. С 12.00 до 23.59 — в стенах Казанского Кремля пройдет фестиваль современного татарского искусства Tat Cult Fest.А также в Казанском Кремле будет представлены различные выставки, литературная и детская зоны.

3. С 10.00 до 18.00 Центр семьи «Казан» будет проходить республиканский этно-фестиваль «Мозаика культур». В фестивале примут участие представители народов, проживающих в РТ. Кроме того, здесь можно будет увидить изделия народно-художественных промыслов. Также на площадке у Центра семьи «Казан» состоится фестиваль национальных литератур народов России. С 18.00 до 22.00 на сцене площадки намечен гала-концерт Дня города-2018. На нем выступят группы Hi-Fi и «Любэ», а также певица Гузель Уразова.

4. С 10.45 до 14.00 на площадке Театра имени Галиаскара Камала пройдет фестиваль народного творчества «Уйнагыз, гармуннар». Примут участие представители татарских, русских, марийских, удмуртских, чувашских коллективов. С 14.30 до 17.00 там же пройдет концерт участников фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

5. С 13.00 до 20.00 Старо-татарская слобода. На пешеходной улице Каюма Насыри выступят ветераны и популярные артисты города, а также пройдет театральный перфоманс «Город открытых сердец», фестиваль национальных искусств «Казан солгесе», концерт современной татарской музыки «Яна давер» с участием молодых исполнителей.

6. С 14.30 до 19.00 В Казанском ипподроме пройдет конноспортивный парад, а также 15 заездов и скачек. Участники будут бороться за право обладать Кубком президента РТ и Призом мэрии Казани.

7. С 10.00 до 15.00 В парке имени Горького пройдет детский праздник «Сокровища старого парка». В течение дня, помимо работы различных развлекательных площадок, будут раздавать подарки за прохождение квеста. На входе дети получат воздушные шары и специальные карточки с указаниями маршрута. Чтобы пройти квест нужно получить три отметки в эту карточку на каждой из зон активности.

8. с 16.00 до 19.00 В парке “Горкинско-ометьевский лес” пройдет семейный праздник «ВелоДобро в Казани!». Во время которого состоится вручение 30 велосипедов детям из многодетных и малообеспеченных семей.

9. 20.30 В парке «Крылья Советов» пройдет заключительный показ из серии бесплатных киносеансов «Ретро-четверг».

10. С 10.00 до 16.00 В парке Победы пройдет открытый городской чемпионат по спортивному метанию ножей.

11. 18.00 В парке «Черное озеро» начнется вечеринка «Музыка Черного озера».