Известны результаты первого этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя»

Региональная экспертная комиссия завершила проверку работ конкурсантов. «Магариф» уже писал о проведении XI Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». В нем могли принять участие все, кто работает в области педагогики, воспитания детей и молодежи до 20 лет. Было подано более 70 заявок. В различных номинациях выбраны десять лучших работ. Они будут участвовать во втором этапе.

Лучшей в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» признана работа «Тайны для маленьких» воскресной школы при Казанском Раифском подворье (автор – преподаватель законоучительных предметов Ирина Гришина).

В каждой из номинаций конкурсная комиссия тоже определила победителей и отметила лучшие работы. Награждение состоится на съезде православных педагогов Татарстанской митрополии, который будет организован в октябре 2017 года в Перми.