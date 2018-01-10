Известные тележурналисты проведут онлайн-лекции для школьников и студентов РФ

Для российских школьников и студентов откроется «Медиа-школа для молодежи». С 25 января по 15 марта известные тележурналисты и спикеры проведут онлайн-лекции, в которых поделятся с участниками своим опытом и мастерством. Об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.

Лекции будут посвящены журналистике, тележурналистике, ораторскому мастерству, режиссуре, блоггингу, фотоискусству.

Проект в интернет-формате запускает общероссийская молодежная общественная организация «Мир» на базе молодежного информационного агентства «Мир». Его цель – организация социального лифта для молодых журналистов и активной молодежи из регионов России путем предоставления знаний, возможности получать опыт и создавать портфолио.

Отправить заявку для участия в проекте можно на почту info.@mi-mir.ru до 25 января.