К юбилею мастера

1 марта 2017 года в 14 часов в Национальной художественной галерее «Хазинэ» состоится мероприятие, посвящённое 120-летию со дня рождения Баки Урманче. В числе приглашённых гостей поэт, лауреат Государственной премии Российской Федерации, Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая Ренат Харис, директор Дома-музея Баки Урманче (филиала Буинского краеведческого музея) Ильдия Гиниятуллина, педагогический коллектив и учащиеся основной общеобразовательной школы деревни Черки-Гришино Буинского района.

В конце февраля на третьем этаже НХГ «Хазинэ» после проведенной реэкспозиции возобновила работу галерея Баки Урманче. Одним из важных моментов этого события стало возвращение живописного полотна «Сбор винограда» (1958), прошедшего реставрацию в Москве в Государственном научно-исследовательском институте реставрации. Всего на выставке представлено 50 произведений живописи, графики и скульптуры. К слову, на сегодня ГМИИ РТ обладает самой значительной коллекцией мастера, которая отражает все основные этапы его творчества.

Для справки: Баки Идрисович Урманче (23 февраля 1897 — 6 августа 1990) – основоположник татарского профессионального изобразительного искусства, художник поистине масштабного дарования: живописец, график, скульптор, монументалист, театральный художник. Народный художник РСФСР, народный художник ТАССР, заслуженный художник Казахской ССР, лауреат премии имени Габдуллы Тукая. Своим творчеством, общественной и педагогической деятельностью, публицистическими выступлениями он сыграл исключительную роль в художественной культуре Республики Татарстан.

Творчество Баки Урманче – важная и неотъемлемая часть художественной культуры Москвы середины – второй половины 1930-х годов. Урманче принимал участие в крупнейших столичных выставках, работал над оформлением павильонов строящегося грандиозного выставочного комплекса «Всесоюзная сельскохозяйственная выставка»(1939).

Велик вклад Баки Урманче в развитие искусства и художественного образования Казахстана и Узбекистана, где он жил и работал в 1940–1950-е гг. Неслучайно Урманче признан мастером международного масштаба.

По материалам Министерства культуры Республики Татарстан.