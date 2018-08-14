Как будет проходить Всероссийский конкурс «Учитель года» в этом году?

Август 14, 2018 0

В 2018 году средний возраст участ6ников конкурса педагогического мастерства помолодел на два года и составил 35 лет. За звание учителя года России поборются педагоги из 85 регионов. Претенденты на звание лучшего встретились с организаторами престижного конкурса и узнали о, том как будут проходить следующие этапы.  

В Москве продолжается установочный семинар для участников Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018, сообщает «Учительская газета».  С конкурсантами встретилась заместитель министра просвещения РФ Татьяна Сюнигина. Народный учитель России Майа Пильдес также выступила перед преподавателями.

Во второй день семинара для педагогов проводится конкурсное испытание — написание эссе. Единой темой творческих работ стал тезис французского писателя Эрнеста Легуве: «Цель воспитания — научить наших детей обходиться без нас».

О конкурсном испытании «Урок» участникам семинара расскажут заслуженный учитель России, лауреат премии президента в области образования, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России» – 2003  Игорь Карачевцев  и  замдиректора Академии талантов Санкт-Петербурга, член оргкомитета конкурса, абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России»- 2017 Илья  Демаков.

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