Согласитесь, сто лет – праздник, который дежурно не отметишь. Тем более, если речь идёт о любимой республике. Да, это нашему Татарстану, вечно молодому и энергичному, через два года будет – ровно век.

К большому юбилею журнал «Татарстан» – тезка и ровесник родной республики запустил сайт 100.tatarstan.ru

С помощью сотрудников института Энциклопедии РТ, института истории РТ и Архивов РТ на его электронных страницах разместятся бесценные исторические документы, сохранившиеся на фотографиях герои и любопытные моменты большой истории. Летопись республики, её побед, свершений и просто счастливых дней рядовой жизни татарстанцев.

Для тех, кто хочет знать и вспомнить как начиналась республика – удобная навигация, доступ к архивным материалам и интересным фактам истории.

Историю Татарстана можно проследить по хронологии исторических периодов (рубрика «ХРОНОГРАФ»), по символике – флагам, гербам всего столетнего периода — (рубрика «СИМВОЛИКА»), по «ИСТОРИИ ОРДЕНОВ И НАГРАД». Отдельные разделы — «АРХИВ ДОКУМЕНТОВ», «ДЕКРЕТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ТАССР», «ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ». Судьбу отдельных личностей, вершивших историю ТАССР можно будет проследить в рубриках «ИМЕНА РЕСПУБЛИКИ», «РУКОВОДИТЕЛИ», Очень редкие и ценные фото и видеодокументы будут выкладываются в раздел «АРХИВ ДОКУМЕНТОВ». «НОВОСТИ» по подготовке республики к грядущей юбилейной дате можно видеть на титульной странице сайта.

Сайт находится в режиме постоянного обновления, материалы и архивные документы от хранителей истории из института Энциклопедии РТ, института истории РТ, Архивов РТ ежедневно добавляются, и к юбилейной дате мы получим полную картину нашей республики – узнаем в подробностях как она начиналась и развивалась все эти 100 лет.