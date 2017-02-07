Как выбрать школу для будущего первоклассника

В «Солнечном городе» родители несколько суток стояли в очереди, чтобы записать своих детей в первый класс. Дело в том, что в микрорайоне с населением в 8 тыс. жителей есть только одна школа. Напоминаем, что кроме личного приема, заявление можно подать и через портал госуслуг. Ситуация в «Солнечном городе» подтверждает проблему набора детей в первый класс в целом по Татарстану.

В этом году школы республики планируют принять 46400 первоклассников, что на 1100 больше, чем в прошлом. Связано это с тем, что последний бэби-бум пришелся как раз на 2010 год. К тому же, в 2006 году в России был введен материнский капитал как государственная поддержка семей, воспитывающих нескольких детей.

По информации Министерства образования и науки РТ, сегодня в Татарстане работает более 1419 школ, 175 из них — в Казани.

1 февраля началась запись детей в первый класс. О том, как правильно это сделать мы уже писали ранее (см.: 1 февраля началась запись детей в первые классы http://magarif-uku.ru/s-1-fevralya-v-tatarstane-nachalas-zapis/).

Для того, чтобы записать ребенка в первый класс, достаточно прийти в школу и подать заявление или же пройти эту же процедуру через Интернет. Нужно лишь заполнить заявление на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.

Каждый родитель хочет отдать своего ребенка в самую лучшую школу. Родителям и будущим первоклассникам поможет определиться рейтинг образовательных организаций за 2016 год (см.: http://mon.tatarstan.ru/rus/rating_2016.htm). В него вошло 101 образовательное учреждение. В лидерах лицей № 78 им. А. С. Пушкина, гимназия № 76 и гиназия № 26 г. Наб. Челны. Материалы о которых, были опубликованы в ноябрьском и декабрьском номерах журнала «Магариф». Самым лучшим в республике признан лицей № 131 Казани. Также в топ-10 попали лицей им. Н. И. Лобачевского при К(П)ФУ, СОШИ «СОлНЦе», IT-лицей-интернат К(П)ФУ и гимназия № 19.

Следует учитывать, что в рейтинг включены и те школы, которые не ведут набор в первый класс. Такие учебные заведения принимают только в седьмой класс.

Источник фотографии: http://www.reutov.net/news/index.php?id_4=10435