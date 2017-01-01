Какое имя дать ребенку?

По инициативе сенатора Валентины Петренко, Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который запрещает родителям при регистрации имени ребенка использовать цифры, символы, аббревиатуры и ненормативную лексику. Этот законопроект по рекомендации депутатов отправлен на доработку.

С чем связана подобная инициатива? В 2002 году в России активно обсуждалась история с именем мальчика, который родился в Москве и до сих пор живет без документов, поскольку родители хотели дать ему имени БОЧ рВФ 260602 (Биологический объект человека рода Ворониных – Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Однако защищая интересы ребенка, органы ЗАГС Москвы отказались регистрировать ребенка с таким именем. Суд встал на их сторону.

По мнению Дианы Гурцкой: «…Некоторые безответственные родители делают детей заложниками нелепости и глупости…».

К счастью, в Татарстане родители по-прежнему выбирают любимые народом имена. Список самых популярных и редких имен, которыми назвали детей за пять месяцев 2016 года, назвала накануне начальник управления ЗАГС Кабмина РТ Альбина Шавалеева.

Среди мужских имен самые распространенные: Тимур, Карим, Амир, Артем, Кирилл, Матвей, Егор, Максим, Камиль и Самир.

Среди женских имен популярностью пользовались Ясмина, София, Амина, Арина, Ралина, Милана, Виктория, Азалия, Самира и Алиса.

Самые редкие — Ада, Айя, Дариана, Дилноза, Зулейха, Иркя, Клементина, Латифа, Луна, Шушанна, Язгулем, Фрух, Патрина.

Самые необычные имена в Татарстане в 2016 году: Язгулем, Фрух, Агаали и Уоррен Данил.

Сания Ахметзянова, поэтесса: Раньше я считала, что имя должно «звучать» и должно быть запоминающимся, поэтому назвала детей Марсель, Марат. При выборе имени внуку мы преследовали и иную цель: значение имени должно быть связано с позитивными чертами человека. Внука зовут Камиль. В переводе с арабского – совершенный.

Вахит Имамов, историк, писатель: Сегодня татары начали давать своим детям исторические имена, такие как Амир, Сююмбике, Камиль, Камиля, Алсу, Зухра, Зулейха, Зифа, Булат, Гайша (Аиша), Султан, Ирек, Иркэ.

Я бы предложил родителям давать своим детям имена: Саид, Мулланур, Гази (воин – борец за религию, за национальные интересы), Морат, Якуб, Ибрагим.

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