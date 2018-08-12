Какой должна быть школьная форма?

Скоро 1 сентября, начало нового учебного года. Уже теперь начинается подготовка к школе: родители закупают школьные принадлежности, выбирают форму для своих чад. И какой же должна быть школьная форма? Несколько дельных советов от редакции «Магариф».

1) При покупке одежды необходимо обращать внимание на маркировку. Маркировка наносится на этикетку, на ней указывают данные производителя, состав ткани, рекомендации по уходу. Не нужно покупать такую одежду, когда в рекомендациях по уходу указана только химическая чистка, потому что химические вещества, используемые при чистке изделия, могут быть вредны для здоровья школьника.

2) Ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят для школьной формы хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55 %.

Форма с содержанием синтетических волокон более 55 % может быть дешевле, но на этом все её достоинства заканчиваются. Синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребёнок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний.

Кроме этого, синтетические волокна могут привести к возникновению аллергии, ведь синтетика притягивает к себе пыль, грязь и различные микроорганизмы, которые оказывают влияние на слизистые ребёнка и могут стать причиной возникновения сыпи. Также синтетика способствует накоплению статического электричества, которое оказывает влияние на нервную систему ребёнка, вызывая раздражение и быструю утомляемость.

Поэтому для повседневного ношения синтетическая форма не подходит. Однако полностью отказываться от синтетики в составе ткани тоже не стоит, потому что синтетические волокна «держат» форму одежды, увеличивают срок службы и упрощают уход за ней.

3) От изделия не должен исходить резкий запах. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

4) Одежда для школы должна быть строгой, простого покроя и не отвлекающая своей пестротой. Цвет школьной одежды ребенка не должен быть слишком ярким и броским. Такие цвета не будут способствовать его сосредоточению на учебе. Детские психологи советуют выбирать спокойные, приглушенные цвета. Сочетание цветов типа черное — белое лучше избегать, такой резкий контраст утомляет зрение и может вызвать головную боль. Наиболее подходящими считаются бежевый и разбавленный зеленый цвет.

5) Для занятия физкультурой желательно приобрести спортивный костюм из дышащей, гигроскопичной (впитывающей влагу) и обязательно эластичной ткани.

6) Гарантией безопасности школьной формы для здоровья ребёнка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

Помните! Комфортная и удобная школьная форма, сшитая из натуральных и безопасных материалов, является залогом, прежде всего, сохранения здоровья учащихся, а также решения социальных проблем, формирует позитивный настрой, психологически спокойное состояние и активизирует желание учиться.