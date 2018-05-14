Казань намерена побить рекорд Уфы по самому большому чак-чаку

В столице Татарстана планируют приготовить самый большой чак-чак, который войдет в Книгу рекордов России. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок, сообщает ИА «Татар-информ».

Рекорд планирует побить АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани». Ожидается, что самый большой чак-чак приготовят 17 июня этого года. В этот день представитель Книги рекордов России должен зафиксировать рекорд и вручить казанскому департаменту сертификат. Отмечается, что вес десерта должен составлять не менее 1 т 300 кг.

Действующий рекорд был установлен в Уфе в феврале 2016 года. Вес собранного чак-чака достигал 1 т 143 кг. Над десертом на протяжении 10 дней трудились 20 поваров. На приготовление блюда ушло 750 кг муки, 7 тыс. куриных яиц, полтонны масла и меда.