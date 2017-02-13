Казань объединит кинематографистов из разных регионов России

С 4 по 6 апреля в столице Татарстана состоится III Всероссийский форум «Время кино». Он организован при поддержке Министерства культуры РТ, Молодежного центра Союза кинематографистов РФ и ГБУК РТ «Татаркино».

В апреле в Казани соберутся эксперты в сфере кинематографа, которые знают как:

— продвигать и поддерживать независимые и дебютные кинопроекты;

— писать качественные сценарии и доводить их до реализации;

— создавать уникальные кинообзоры и материалы о режиссерах, актерах и других участниках кинопроцесса.

Для участия в нём необходимо зарегистрироваться по адресу: PRtatar-cinema@yandex.ru. Крайний срок приёма заявок на «Питчинг кинопроектов» и «Открытый республиканский конкурс киносценариев» — 10 марта, на секцию «Киножурналистика» — 1 апреля.

Спикерами и членами отборочной комиссии «Питчинг кинопроектов» выступят исполнительный директор Молодежного центра СК РФ Дмитрий Якунин, сопредседатель Правления Молодежного центра СК РФ Филипп Абрютин, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов. Секция включает мастер–классы по подготовке и доработке проекта к участию в календаре российских питчингов и фестивалей.

«Открытый республиканский конкурс киносценариев», учрежденный Министерством культуры РТ, нацелен на получение практических навыков в написании сценариев, доработке и подготовке сценарных проектов к питчингу и конкурсам, а также интеграцию талантливых сценаристов в процесс кинопроизводства. В отборочную комиссию сценарного конкурса войдут представители Министерства культуры РТ, продюсер студии «Инновация» Марина Галицкая, сценарист, режиссер Юсуп Разыков, сценарист, писатель Илья Рубинштейн, сценарист Денис Осокин. Также спикеры проведут для участников серию мастер-классов.

Образовательная программа «Киножурналистика» будет направлена на развитие самобытной и дискуссионной казанской киножурналистики. Мастер-классы по киножурналистике проведут член Гильдии киноведов и кинокритиков, член FIPRESCI Евгений Майзель, кинообозреватель телеканала «Россия» Вероника Скурихина и пресс-секретарь Молодежного центра Союза кинематографистов РФ Наталья Егорова.

Положение форума: Положение форума Время кино

По материалам Министерства культуры РТ.