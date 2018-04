Хәерле иртә, газиз замандашларым-инстадашларым! Иң изге теләкләрем сезгә! Бөек Тукаебызның туган көне! Туган тел көне! Бик моңсу көн… Яңгыр сибәли… Табигатьнең дә күңеле тулган… Минеке дә… Шагыйрьләр бүген Тукай алдында хисап тотачак… Нинди шигырь сөйләргә дә белгән юк… Тукай барысын да күреп, ишетеп тора бит…

A post shared by Роберт Миңнуллин (@robert_minnullin_poet) on Apr 25, 2018 at 9:25pm PDT