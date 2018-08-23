Казанская школьница стала абсолютным победителем слета «Юных экологов и лесоводов»

На базе ООК «Дуслык» ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» прошла работа республиканского профильного экологического лагеря-школы «Биосфера», проводимая (24-й раз) Министерством образования и науки РТ совместно с ведущими вузами и НИИ республики.

Целью лагеря-школы является выявление талантливой и одаренной молодежи в РТ и содействие раскрытию их способностей по выполнению научно-исследовательских работ по экологии, биологии и географии.

В лагерь-школы «Биосфера» приезжали школьники, увлеченные естественными науками и имеющие высокие достижения на олимпиадах, конкурсах, конференциях по экологии, биологии, географии. В период всей смены ребята получили теоретические и практические знания по экологии растений и животных, гидробиологии, лесоведению, экологии человека, общей экологии, научились готовить и выступать с исследовательским проектом, поучаствовали в интересных художественно-культурных, спортивных мероприятиях. Перед участниками выступили доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики географического и экологического образования Института управления, экономики и финансов КФУ, научный консультант лагеря-школы с 1998 года И.Гайсин. заместитель директора по науке Института проблем экологии и недропользования, кандидат биологических наук Д.Иванов, директор ГБУ Республики Татарстан «Лесопожарный центр» Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан А.Ахмеров.

Участниками лагеря-школы были 82 учащихся средних общеобразовательных учреждений (VII – X классы), ставшие победителями Международных, Всероссийских, республиканских и районных этапов предметных олимпиад по экологии из 21 муниципальных районов республики, включая города: Казань, Нижнекамск, Набережные Челны,

Альметьевск, Кукмор, Елабуга и др. В процессе работы лагеря-школы учащиеся посетили учебные и практические занятия по таким предметам как гидробиология, экология растений, экология животных (беспозвоночные и позвоночные), экология человека, лесоведение, общая экология, почвоведение, геоэкология.

Для проведения учебных занятий были приглашены ученые и преподаватели из ведущих вузов республики.

Состоялась встреча с представителями ряда республиканских ведомств и организаций. Заместитель председателя регионального отделения «Русское географическое общество» в РТ А.Агарков рассказал о проделанной работе и планах на этот год, а также предложил ряд мероприятий, где школьники могут принять активное участие. Директор ГБУ «Лесопожарный центр» Министерства лесного хозяйства РТ А.Ахмеров выступил с презентацией о деятельности Лесопожарного центра, рассказал, о состоянии лесов республики и о мерах противопожарной безопасности. Специалисты Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан провели экологический час на тему «Взаимосвязь человека и окружающей среды».

Был проведен республиканский слет «Юных экологов и лесоводов», на котором ученики могли проверить свои знания по пройденным предметам. На основании протоколов жюри победителям на слете по суммарному показателю и индивидуально по предметам на закрытии лагеря-школы были вручены специальные дипломы и грамоты от Министерства образования и науки РТ и Республиканского олимпиадного центра.

По результатам слета абсолютным победителем, набравшим наибольшее количество баллов по всем предметам, стала десятиклассница cредней школы №86 г. Казани, ученица Центра детского творчества «Танкодром» К.Валеева.

Состоялась ученическая научная конференция «Экология Татарстана», где ребята представили свои научно-исследовательские работы, победителем стал ученик VIII класса лицея им. Н.И.Лобачевского Р.Якубов.

В этот же день Р.Ш.Фархуллиным была проведена работа (тестирование) по выявлению эколого-географических знаний учащихся. Победители (10 человек) были награждены грамотами.

Рустам ФАРХУЛЛИН, директор экологического лагеря-школы «Биосфера»