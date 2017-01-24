Казанский камерный оркестр La Primavera представит «звёзд из завтра»

Традиционный концерт с участием юных музыкантов Казани оркестр La Primavera и маэстро Рустем Абязов дадут 25 января в ГБКЗ им. С. Сайдашева. Проекту уже три года. За это время в нем приняли участие более 200 одаренных ребят из музыкальных школ и детских творческих коллективов. Среди них финалисты проекта «Новая волна», призеры Дельфийских игр, участники федеральной программы «Поющая звезда» и проекта «Голос», стипендиаты фонда «Новые имена», лауреаты международных, всероссийских и республиканских конкурсов.

«Звёзды из завтра» открыли Алексея Романова, Умара Бикбаева, Булата Миннуллина и многих других.

«Мы надеемся поднять престиж академического музыкального образования, представить публике талантливых детей, в том числе с ограниченными физическим возможностями, поддержать наших замечательных педагогов – для этого и был задуман проект «Звёзды из завтра», — рассказал художественный руководитель проекта и оркестра La Primavera Рустем Абязов.

Рустем Абязов рассказал, что в дальнейшем он хотел бы расширить рамки проекта, пригласить к участию в нем воспитанников музыкальных школ Татарстана. «Наши дети очень талантливы. В каждом городе есть свои «звёздочки», которые заслуживают внимания. Мы мечтаем создать в Татарстане постоянную программу творческой и профессиональной поддержки юных музыкантов», — заявил руководитель проекта.

25 января на сцену вместе с оркестром La Primavera выйдут хоры: «Вдохновение», «Гармония» и «Науруз», детские ансамбли балалаечников, Софья Митрофанова, Мария Валетова, Мириам Гарифзянова, Арина Зыкова, Джамиль Хамитов, Альберт Гайсаров, Камиль Фатыхов, Глеб Андреев, Елизавета Мартынова и многие другие, сообщает пресс-служба оркестра La Primavera.

По материалам Министерства культуры РТ.