Казанский Кремль представил каталог выставки «Путешествие к Тукаю»

Сегодня в Выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» состоялась презентация иллюстрированного каталога выставки «Путешествие к Тукаю». Каталог большой не только по формату и количеству страниц, — всего их более четырехсот, — но и по той масштабной работе, которая была проделана творческой группой. В итоге, рукописи стихов, письма поэта родным и близким и многое другое, что связано с жизнью и творческом Г. Тукая, Музею-заповеднику «Казанский Кремль» удалось объединить не только в экспозиции, но и в печатном издании.



Каждый из семи разделов – «Фотографии», «Рукописи», «Прижизненные издания», «Периодические издания», «Иллюстрации», «Документы», «Мемориальные предметы», — снабжен подробным описанием. Собранные статьи – результат многолетних плодотворных изысканий коллектива авторов Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан, Казанского научного центра Российской академии наук, Научной библиотеки им. Н.И. Лобачевского, Национального музея Республики Татарстан, Российской Национальной библиотеки, Российского государственного исторического архива, Государственного архива Республики Татарстан, Национальной библиотеки Республики Татарстан.

По материалам Министерства культуры Республики Татарстан.