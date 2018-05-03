Казанский лицей №116 будет носить имя Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина

Лицей №116 Вахитовского района будет назван именем Героя Советского Союза Абдулхака Умеркина. Постановление Исполнительного комитета Казани №1731 от 26.04.2018 вышло в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования №16, сообщается на сайте мэрии города.

Таким образом, лицей №116 им.М.И.Махмутова переименован в лицей №116 имени Героя Советского Союза А.С.Умеркина для увековечения памяти последнего.

Будущий лицей был основан в 1954 году в качестве школы №116 Молотовского района Казани. Его первым директором стал Петр Хорунжий. В 1989 году учреждение получило статус школы с медико-биологическим профилированным обучением при КГМУ им.С.В.Курашова, в 1992 году — школы-лицея при КГМУ им С.В.Курашова, а в 1996 году — лицея №116. Имя востоковеда и педагога-теоретика Мирзы Махмутова было ему присвоено в 2016 году.