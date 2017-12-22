Казанский университет готов удивить жителей и гостей столицы культурной программой

КФУ подготовил для посетителей несколько мероприятий. Сегодня в выставочном зале «Манзара» университета запланированы тематические выставки.

В 15.00 состоится выставка коллажей с монотилией и Хокку Бассе Леры Уюнь. Художника объединила свои работы под общим названием 17 слогов. В картинах можно рассмотреть личные ощущения автора, фотографии, картинки и цветы.

В 15.30 свою работу начнет выставка творческих работ студентов-участников новогоднего конкурса прикладного творчества «АRT Елка».

В 16. 00 в актовом зале вуза посетителей ждет выставка «Восток — дело тонкое». Гостями выставки станут дизайнер одежды Нажия Галимова, доцент кафедры дизайна и национальных искусств КФУ Юлиана Еманова, режиссер-сценарист Тэймур Галимов, художник Лера Уюнь, доцент кафедры алтаистики и китаеведения КФУ Альфия Аликберова и участник группы любителей китайской анимации Андрей Дуткин.