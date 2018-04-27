Казанское метро усилит меры безопасности во время проведения ЧМ-2018. Об этом сегодня рассказал журналистам генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфат Галявов, пишет ИА «Татар-информ».

К чемпионату мира по футболу казанский метрополитен начнет работать в усиленном режиме, это касается и полицейских, и самих сотрудников метро, рассказал Галявов.

«Мы будем стараться проверять стопроцентно (каждого пассажира — прим. Т-и), тем более, если у человека будет сумка или пакет. Слава Богу, что это будет лето, под шубой и пальто ничего не спрячешь», — поделился Галявов.

Даже если в процессе проверок будут появляться очереди, каждого пассажира попросят пройти через рамку металлодетектора и проверить сумку через сканер.

«Даже если очередь появится — ничего страшного, люди подождут ради своей безопасности. Лучше 30 секунд подождать, чем подвергать себя опасности», — считает глава метрополитена.

«В этом году вышло постановление Правительства об усилении мер по антитеррору. Весь наш персонал прошел обучение. Мы очень ответственно к этому подготовились, поэтому даже когда набираем людей, пока они не пройдут обучение, мы их не принимаем на работу. Наш учебный центр — пятый в России, который имеет право на аттестацию сотрудников, и мы даже обучаем другие города. Сегодня наши люди уехали в Волгоград, чтобы проводить обучение их работников», — отметил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс».

В этом году в казанском метрополитене на каждой станции внедрили автоматы по продаже жетонов и проездных билетов. Это было сделано в связи с нехваткой кассиров. Но для комфорта болельщиков и гостей города в дни проведения чемпионата также откроются кассы.

Несмотря на ожидаемое увеличение пассажиропотока, интервал движения поездов останется прежним — 5 минут 31 секунда.