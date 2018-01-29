КФУ открывает новую кафедру

Казанский федеральный университет и Институт восточных рукописей РАН создадут кафедру письменной культуры Востока. Планируется, что новая кафедра начнет работать в сентябре нового учебного года.

Ожидается, что кафедра письменной культуры Востока откроет перед студентами вуза, обучающимися на профильных направлениях подготовки, а также перед специалистами, проводящими исследования в области востоковедения, новые широкие возможности. Об этом сообщается на сайте Казанского университета.

— Создание кафедры письменной культуры Востока позволит КФУ и Институту восточных рукописей РАН не только реализовывать совместно базовые образовательные программы бакалавриата или магистратуры, вовлекая в процесс преподавания дисциплин лучших педагогов и ведущих ученых в области ориенталистики, но и проводить специализированные курсы повышения квалификации и запустить ряд программ переподготовки специалистов в сфере востоковедения, — убежден директор Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов. – Подобные курсы, к примеру, по углубленному изучению монгольской, японской, корейской, китайской культур, восточной археографии в целом сегодня весьма востребованы, однако в России таких образовательных программ реализуется крайне мало. Лицензия Казанского федерального университета на реализацию программ дополнительного образования позволит Институту восточных рукописей РАН полноценно включиться в этот процесс.