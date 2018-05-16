Хоккейная команда «Тимерхан» из Богатых Сабов стала обладателем Кубка Надежды НХЛ

Хоккейный клуб «Тимерхан» из поселка городского типа Богатые Сабы выиграл Кубок Надежды Ночной хоккейной лиги: в финале подопечные Ильдуса Имамиева одержали разгромную победу над архангельским «Ледоколом». Решающий матч за трофей прошел в Сочи в рамках Всероссийского фестиваля хоккея, сообщает ИА «Татар-информ».

«Тимерхан» катком прошелся по своим соперникам во время группового этапа – лишь матч против «Искры» из Верхней Пышмы татарстанские хоккеисты завершили победой с разницей в одну шайбу. Два оставшихся матча против «Бочкари» из Алтайского края и красноярской «Енисейской Губернии» подопечные Имамиева выиграли с крупным счетом (9:0 и 8:0 соответственно). В четвертьфинале татарстанцы не испытали никаких проблем с «Импульсом» из Московской области (6:0), в полуфинале камня на камне не оставили от «Вольфрама-А» из Приморского края (8:0).

Дорога «Ледокола» к финалу Кубка Надежды была более тернистой, а особенно попотеть архангелогородцам пришлось в плей-офф – четвертьфинал с сочинской «Магистралью» они вытащили только по буллитам, а в полуфинале обыграли «Рекорд» из Владимирской области с отрывом в одну шайбу. Именно поэтому «Тимерхан» был явным фаворитом финала, хотя хоккеисты наверняка об этом не думали.

И правильно делали: на первых минутах матча «Тимерхан» имел игровое преимущество и контролировал шайбу, но моменты создавал «Ледокол» – в меньшинстве к воротам татарстанцев улетел форвард Матвей Кемов, на вираже обманул защитника и «с лопаты» бросил точно во вратаря. Архангелогородцы сделали ставку на контратаки, которая до поры до времени работала – сопернику они противопоставляли молниеносные выходы из обороны в атаку, но голкипер «Тимерхана» Айрат Ахмитшин надежно работал в воротах.

Как и в полуфинале, татарстанцы долго раскачивались и все же смогли забросить: на финише первого периода им хватило пяти секунд, чтобы реализовать удаление Данилы Клинкова. Голом отметился Рузаль Нуриев – после выигранного вбрасывания и серии рикошетов форвард оказался один перед воротами соперника и расстрелял Дениса Нефедова.

Вторая шайба влетела в ворота голкипера «Ледокола» на первой минуте второго периода: на дальней штанге остался Радис Юсупов, получил быструю передачу и в касание бросил в пустой угол ворот. Задача «Ледокола» становилась практически невыполнимой, поскольку никто кроме «Искры» Ахмитшину на фестивале хоккея не забивал. Вторая пропущенная шайба серьезно надломила архангелогородцев, и хоккеисты «Тимерхана» решили все вопросы в течение десяти минут – третью татарстанскую шайбу в финале капитан команды Нияз Галимов забросил в большинстве, четвертый гол оформил Максим Данилов в равных составах.

Третий период при счете 4:0 в пользу «Тимерхана» стал пустой формальностью – для того, чтобы отыграть четыре шайбы за период, хоккеистам «Ледокола» нужно было показать что-то нечеловеческое. Первый шаг к камбэку они все же сделали – на 13-й минуте игрового отрезка Александр Загурский реализовал большинство и сократил отрыв в счете. Эта заброшенная шайба сумела лишь подсластить пилюлю для игроков из Архангельская, но не более того, поскольку окончательный счет за пару минут до финальной сирены установил Азат Файзрахманов – форвард совершил сольный проход вглубь зоны атаки и точно бросил из-под защитника. 5:1 – «Тимерхан» обыгрывает «Ледокол» и становится обладателем Кубка Надежды Всероссийского фестиваля хоккея.

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«Тимерхан» (Богатые Сабы, Татарстан) – «Ледокол» (Архангельск) – 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Шайбы забросили: Нуриев (19’, 1:0), Юсупов (21’, 2:0), Галимов (28’, 3:0), Данилов (33’, 4:0), Загурский (53’, 5:0), Файзрахманов (58’, 5:1).

Штраф: 2 – 8