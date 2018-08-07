Команда из России завоевала золотую медаль на Международной географической олимпиаде

Август 7, 2018 0

В Канаде завершилась XV Международная географическая олимпиада. Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В этом году сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы.  Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края – бронзовые награды.

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