Команда из России завоевала золотую медаль на Международной географической олимпиаде

В Канаде завершилась XV Международная географическая олимпиада. Российская команда в составе четырех человек завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения.

В этом году сборная России улучшила свой результат: на прошлогодней географической олимпиаде ребята завоевали 3 серебряные и 1 бронзовую медали.

Лучшим среди россиян на IGeo-2018 стал Ален Коспанов из Москвы. Ольга Богданова из Москвы завоевала серебряную, а Вячеслав Боголюбский из Челябинской области и Михаил Селюгин из Пермского края – бронзовые награды.