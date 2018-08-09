Команда Татарстана стала лидером Всероссийского слёта юных туристов

Всероссийский слёт юных туристов проходил с 1 по 8 августа в хуторе Гуамка Краснодарского края. Республику Татарстан представляла команда МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №6 (Бригантина)» Зеленодольского района, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

В Слёте приняли участие около 200 участников из 14 субъектов Российской Федерации (старшая группа 8 команд, младшая группа 6 команд). Для них был организован кросс-поход по горам Абшеронского района, Кавказскому заповеднику. Участники покорили вершину Оштен (высота 2804м), а также на протяжении похода выполняли задания по формированию туристских навыков: разжигание костра, кипячение воды, определение видов растений, грибов, высоты, расстояния, топознаков, преодоление отвесных спусков и подъемов в горах, навесных переправ и параллельных перил.

В соревнованиях по скалолазанию, участники команды Республики Татарстан заняли 2 место, в соревнованиях по ориентированию 1 место, в мультигонке капитанов, Зотова Александра заняла 2место.

В кросс-походе Татарстанские ребята заняли 1 место. В конкурсе видеороликов участники делегации Татарстана заняли 1 место, 2 место в конкурсе фотографии.