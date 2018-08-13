Команда Татарстана заняла второе место на Worldskills Russia 2018

Команда Татарстана заняла второе место в медальном зачете финала VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), проходившего в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета чемпионата.

Представители республики заработали 228 баллов и завоевали 44 медали: 27 золотых, восемь серебряных и девять бронзовых. В состав сборной РТ входили 58 конкурсантов по 44 компетенциям, а также 23 конкурсанта по 15 компетенциям WorldSkills Russia Juniors.

Финал VI Национального чемпионата WorldSkills проходил с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. Участники в возрасте от 16 до 22 лет (в ряде дисциплин – до 25) показывали свое мастерство по 63 компетенциям. Впервые в общем зачете наряду со взрослыми учитывались школьники 14 – 16 лет, состязавшиеся по 36 компетенциям. Был разыгран комплект из 134 золотых, серебряных и бронзовых наград, а также медальонов за профессионализм.