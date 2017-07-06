Комитет Госдумы порекомендовал отклонить законопроект о запрете бэби-боксов

В профильном думском комитете по вопросам семьи, женщин и детей не поддержали законопроект о запрете бэби-боксов.

Сенатор Елена Мизулина предлагала дополнить кодекс об административных правонарушениях статьей, предусматривающей ответственность юридических лиц за организацию бэби-боксов, сообщает «РГ». Речь шла об административном штрафе в размере от 1 до 5 млн рублей, либо приостановке деятельности юрлица на срок до 90 суток.

Сейчас в стране насчитывается всего несколько десятков бэби-боксов. В Татарстане есть только один. Он находится в КДМЦ Набережных Челнов. Первого и единственного ребенка подбросили бэби-бокс в конце января этого года. Девочку уже удочерили.