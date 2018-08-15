Кому нужны печатные СМИ?

21 век называют временем разных интернет технологий. В наше время печатные СМИ все время «хоронят»: мол, они свое изжили, их время закончилось, сейчас всем интересен исключительно электронные газеты-журналы-блоги…



Но, как показывает жизнь, остались еще в обществе «странные» граждане, которые до сих пор любят подержать в руках именно бумажные журналы с газетами – в ущерб разным «айфонам» — а некоторые журналисты даже заглядывают в 22 век (!) и гадают – будет ли там место бумажным СМИ? Главный редактор федерального журнала «Журналист» Любовь Петрова уверена, что, несмотря на тотальное наступление интернета (с чем приходиться считаться), печатные СМИ будут жить – до той поры, что живы наши родители…

В следующем году, одному из самых старейших изданий России, журналу со звучным названием «Журналист», исполнится 105 лет. Когда-то располагавшаяся в самом центре Москвы на Арбате, 25 редакция сегодня находится в уютном дворе на ул. Черняховского, в районе метро «Аэропорт».

Мы встретились с главным редактором издания «Журналист» Любовью Владимировной Петровой. В главное издание журналистов она пришла, имея за спиной высшее филологическое образование и опыт рекламной и редакторской работы. Более десяти лет вела один из самых популярных разделов журнала «Идеи газетного бизнеса», была заместителем главного редактора. А в октябре 2015 года возглавила медиагруппу «Журналист» и журнал «Журналист» в качестве генерального директора и главного редактора.

– «Журналист», который я выписываю с момента вступления в Союз журналистов России, за последний год очень сильно изменился и стал более полезным в редакторской работе. На его страницах отслеживаются все современные тренды в масс-медийном пространстве Одним из нынешних достоинств является новое иллюстративное оформление. Что ждет читателей в ближайших номерах?

– Летний период особенный, кто-то в это время сокращает количество выходов, а мы решили выпустить два спецномера: июльский о дизайне печатных изданий, августовский — о digital. Были опасения — как воспримет читатель номер, посвященный одной теме, но вышедший журнал о дизайне нарасхват, кто не успел подписаться, срочно оформляют редакционную подписку на сайте. Кстати, она дешевле, чем по каталогу. Июльский номер стал своего рода методическим пособием и может стать хорошим помощником в работе не только дизайнера, но и редактора. Авторы Дмитрий Сурнин и Сергей Мешавкин, ведущий рубрики «Школа дизайна», эксперт-консультант проекта «Золотой фонд прессы». Его почта есть в журнале, поэтому если редакция хочет получить профессиональный совет, то может напрямую к нему обратиться.

Сегодня грань между новыми медиа и традиционными стерлась. Новые стали «неновыми». И это очень важно понять и принять. В августовском номере эксперты-практики расскажут о том, как эффективно использовать современные технологии, какими инструментами пользоваться для успешного перехода на новые платформы, каким должен быть текст на сайте, пост в соцсетях и других месседжерах, как монетизировать контент, сделать привлекательным сайт, увеличить аудиторию. Успех пришел к тем, кто уже работает по-новому.

Сентябрьский номер уже выйдет в обычном формате. Главной темой станет национальная пресса, жизнь которой намного сложнее, обычных печатных изданий. Приглашаю и вас к разговору. Поделитесь своим опытом, идеями.

– Вспоминаются те времена, когда издания Республики Татарстан активно принимали участие в выставке «Пресса». В 2005 году оргкомитет выставки выступил с инициативой создания Всероссийского конкурса на соискание Знака отличия проекта «Золотой фонд прессы». Какие преимущества получают редакции, участвующие в этом масштабном мероприятии?

– Восьмой год журнал «Журналист» занимается проектом «Золотой фонд прессы». И могу с уверенностью сказать, что он способствует сохранению качественной журналистики. Экспертиза контента, дизайна, сайтов изданий дает возможность взглянуть на свое детище глазами сторонних профессионалов, получить от них оценку деятельности, что, на мой взгляд, очень важно. Экспертизу проводят преподаватели факультетов журналистики ведущих вузов: МГУ, МГИМО, Института полиграфии и печати им. Федорова, (издания на национальном языке отправляем на факультеты с национальным языком), лучшие медиаэксперты по дизайну и digital. По итогам редакции получают протоколы, в которых указаны не только ошибки, но и конкретные рекомендации. При заинтересованности редакции могут быть организованы и индивидуальные консультации. Итоги подводятся в конце года, после чего списки вывешиваем на сайте, а с января, издания, получившие Знака отличия, могут его ставить в своем издании. Вручение же самого Знака проходит на Деловом форуме. Цель, которую мы преследуем, не только организация площадки для дискуссий, что крайне важно, но и получение новых знаний, дополнительного опыта и консультаций. В этом году начали прием заявок с 1-го июля, по просьбе Экспертного совета, чтобы не создать им авральной работы.

Раньше мы активно сотрудничали с Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», однако в последние годы, к сожалению, участников от Республики Татарстан единицы. То же самое можно сказать и о подписке на «Журналист». А было время, когда выходили спецвыпуски, посвященные СМИ Татарстана, с президентом республики на обложке, анализом состояния национальной прессы в республике, которые вызывали большой интерес у профессионального сообщества.

– Сегодня сайт является естественным дополнением к печатному изданию. Какие новые проекты, наряду с образовательными вебинарами, вы планируете запустить?

– Точнее было бы сказать, что печатное издание является дополнением к сайту. Нам нужна новая, в том числе и молодая аудитория, которая в основном «живет» в интернете, бумагу практически не читает. Сегодня все больше людей читает на гаджетах. Меняется мир, меняемся и мы. В начале года объявили: digital first, а это значит, что сайт стал первичным и материалы первоначально выкладываем на сайте, а затем отбираем в печатную версию, правда, есть какая-то часть текстов, которая все-таки готовится для бумаги. На сайте развиваем и региональную тематику. Речь идет не только о технологиях. Интересно о чем пишут региональные СМИ. Так появилась тема: лучшая региональная статья, которую включаем в еженедельный дайджест Журналиста. Освещение локальной темы становится известным всему российскому медиасообществу. Предлагаю и вам принять участие в этом проекте и присылать новости, наиболее интересные статьи. Журналисты национальных изданий могут прислать перевод с указанием ссылки на первоисточник. Таким образом можно анонсировать интересный материал на актуальную тему.

Работаем с аудиторий в фэйсбуке и ВКонтакте, создали свой Телеграмм канал Клуб Журналиста (https://t.me/sovetyOt), где даем полезные советы и рекомендации.

Вот уже больше года развиваем на сайте Клуб «Журналиста». Его членами автоматически становятся и подписчика журнала. Члены Клуба могут вести собственную колонку или блог, общаться и вступать в дискуссии с экспертами, делиться опытом и идеями, первыми получать доступ к успешным кейсам и эксклюзивным материалам, пользоваться системой привилегий от Медиагруппы «Журналист» и партнеров. В Клубе уже началось «разделение по интересам» — сформировалась группа преподавателей, работающих на журфаках, преподающих журналистику в медиашколах. Они делятся своими наработками, мнениями, опытом. Членам Клуба предоставляется возможность бесплатно участвовать в вебинарах.

Членство в Клубе – это своего рода бонус подписчикам бумажной версии.

Более подробно о Клубе можно прочитать на сайте https://jrnlst.ru/, там же представлена подробная информация о проектах и образовательной программе (даты и темы вебинаров, семинаров).

Для начинающих есть Клуб молодого журналиста (КМЖ). На сайте мы публикуем все, что присылают ребята, а вот в печатный журнал берем лучшее.

За счет сайта аудитория омолаживается. Статистика показывает: 40 процентов посетителей сайта – пользователи в возрасте от 18 до 34 лет.

– На фоне резко падающей подписки и закрытия печатных изданий все редакторы задаются одним вопросом: выживем или закроемся? Каким вы видите будущее печатной периодики?

– Если говорить о будущем изданий, то я думаю, печатка будет более нишевая, более сегментированная, корпоративная: для полиграфистов, медиков, педагогов и т.д. Им проще выжить, поскольку это продукты со своей понятной целевой аудиторией.

Сегодня самым ценным является время, которого не хватает. Прежде чем ты найдешь нужную информацию в интернете, сколько минут или часов потратишь, при этом еще нужно и знать, что ищешь. А в издании специалисты уже проделали за тебя эту работу: подобрали новое, дали обзор тенденций, проанализировали то или иное событие. А вот, если полученной информации не достаточно, тогда эту тему можно развивать по запросу в поисковике. Если несколько лет назад популярностью пользовалась «желтая пресса», то сейчас от нее все устали – востребованной становится качественная журналистика: аналитика, мнение экспертов. Хочется читать текст, с проверенными фактами, информацию, которой можно доверять. Несомненно, изменения коснутся ряда газет и журналов, возможно, не будет общественно-политических изданий, их заменят информационные агентства.

Печатные СМИ будут пока живы наши родители и поколение, которое начинает свое утро с чтения бумажной прессы. Вот только, к сожалению, не всегда эта возможность есть. К утреннему кофе издание не попадает даже в городах, не говоря уже о сельской местности. Система распространения по-прежнему, остается на очень низком уровне, несмотря на то, что где только эту проблему не обсуждают. Причем вопрос не только в почтовой доставке, которая несмотря на все увеличивающиеся тарифы лучше не становится, но и в уничтожении киосков печати, мест, где можно купить печатное издания. В Москве с киосками все наладилось. Иногда даже около метро можно увидеть не один киоск. Но в большинстве регионах картина очень печальная – киоски уничтожаются, а это значит, что многие лишаются доступа к информации, отвыкают покупать газеты, журналы. Но все-таки есть области, к примеру, Липецкая, где власти, понимают социальную значимость периодики. При поддержке местной администрации установлена льготная аренда земли под объекты торгующие прессой, существуют длительные договоры аренды, всевозможные налоговые преференции. Устанавливаются павильоны с широким ассортиментом товаров и услуг. В павильоне можно не только приобрести печатное издание, но и воспользоваться Wi-Fi, ксероксом, здесь же тебя могут угостить и чашечкой кофе.

– В Татарстане несколько лет назад была предпринята попытка создания аналогичной системы киосков, однако она провалилась…

– Видимо не нашла заинтересованных лиц. Очевидно, для продвижения данного проекта должна быть государственная поддержка.

– Одна из сложностей, с которыми сталкиваются молодые редакторы, это привлечение новых кадров. По своему опыту преподавания в КПФУ, могу отметить, что из 20 выпускников с профильной кафедры напрямую с журналистикой готовы связать 2-3 человека и то предпочтительно с телевидением. Особо острая беда ощущается с национальными кадрами для периодической печати. Сталкиваетесь ли вы с этой проблемой?

– У нас в издании небольшой, но устоявшийся коллектив. Есть свои постоянные авторы из числа авторитетных медиаэкспертов и журналистов. Активно сотрудничаем с факультетом журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова. Декан факультета, доктор философских наук Елена Вартанова является председателем комиссии «Золотого фонда прессы».

Сегодня нас в прямом смысле атаковали студенты журфаков, причем, не только московских вузов — просятся на практику. Мы стараемся всем найти задания. При наличии интернета, это сделать не сложно. Поработав в журнале, некоторые продолжают сотрудничать, и, что отрадно, начинают читать журнал.

–Как считают мои коллеги, одной из причин стагнации печатной периодики, к которому приводит неинтересный контент, наличие самоцензуры редактора и, как следствие – журналистов, является тот факт, что многие редакторы занимают кресло нескончаемо долго. Мне запомнилась объяснительная записка Дмитрия Муратова читателям «Новой газеты» об уходе с поста главного редактора (он остался работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета): «Если мы за сменяемость власти снаружи, почему бы не руководствоваться теми же принципами внутри?»

– Проблема, на мой взгляд, даже не столько в том, что главный редактор занимает долго этот пост, а в том, что многие «успокаиваются», теряют интерес к профессии, работе, не понимают, что время изменилось, и хочешь ты этого или не хочешь, но тебе тоже нужно меняться, иначе у издания нет будущего. И сейчас для этого есть все возможности и не всегда обязательно куда-то выезжать, многому можно научиться он-лайн. Например, мы два раза в месяц проводим вебинары, для членов Клуба они бесплатные (это еще один бонус нашим подписчикам) по самым актуальным темам: как монетизировать контент, развивать сайт, продавать рекламу, создавать интересные спецпроекты . Темы образовательной программы есть на сайте.

– В этом году Союз журналистов России отмечает свое столетие. Одним из мероприятий станет Медиафорум в Сочи. Кроме того, ожидается «Инфорум Союза журналистов России» и XXII фестиваль «Вся Россия». Стоит ли надеяться на что-то новое?

– В этом году его будет проводить обновленный Союз журналистов России во главе с новым председателем Владимиром Соловьевым. Заявлен новый формат. Думаю, обязательно нужно поехать, это великолепная площадка для общения с коллегами. Без общения нет обновления.

Источник: idel-rus.ru