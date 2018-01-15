Кровавая драка в школе Перми закончилась госпитализацией 15 человек

Два ученика устроили разборки на ножах в пермской школе №127

Утром поступила информация о нападении на школу двух мужчин, однако позднее стало известно, что драку организовали два школьника. По данным управления Следственного комитета Пермского края, драку с применением ножей пытались предотвратить учителя и другие ученики. В результате инцидента ранения получили 15 человек, 12 из которых госпитализированы. Учительница и 16-летний ученик находятся в тяжелом состоянии, им делают операции.

После сообщения о драке школа была оцеплена, в соседний торговый центр эвакуировали 698 детей и 45 взрослых.

По факту инцидента в учебном заведении заведено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «а», ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), подозреваемые задержаны.

Ситуацию в пермской школе прокомментировала детский омбудсмен Анна Кузнецова, назвавшая инцидент «вопиющим случаем». По ее мнению, сейчас важно чтобы оказывалась вся необходимая помощь пострадавшим детям и семьям. Кузнецова заявила, что немедленно вылетает в Пермь и находится на постоянной связи с главой региона, СКРФ, Минздравам РФ, уполномоченным по правам ребёнка Перми.

Фотосүрәт tass.ru сайтыннан алынды.