Круглый стол посвященный безопасности детей в школах

Школы захлестнула волна насилия со стороны учеников, с использованием ножей и бутылок с зажигательными смесями. Как защитить школы, детей и учителей от насилия?

Вопросы безопасности детей и педагогов в школах, сегодня обсудят на круглом столе, организуемый редакцией журнала «Магариф».

Публикуем список участников

модераторы:

Таишева Сюмбель Нурисламовна –заместитель генерального директора АО «ТАТМЕДИА» — главный редактор журнала «Магариф»

Насыйхова Ландыш Равилевна – главный редактор журнала «Гаилә һәм мәктәп»

участники:

1. Удачина Гузель Любисовна – Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, Заслуженный юрист Республики Татарстан, член Ассоциации юристов России

2. Мачин Андрей Олегович – начальник юридической группы Управления образования г.Казани

3. Багаутдинова Диана Алиевна – начальник ПДН ОП №16 «Япеева» УМВД России по г.Казани

4. Каримова Диляра Салиховна – директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани

5. Никонов Олег Васильевич– заместитель директора по информатизаци МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани

6. Каримов Камиль Мунирович – учитель истории и обществознания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №146 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново-Савиновского района г. Казани

7. Закирзянова Люция Альфатовна – педагог-психолог МБОУ «Гимназия №90» Советского района г. Казани, кандидат психологических наук