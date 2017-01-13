В Зеленодольске хотят изымать детей у семей, имеющих задолженность за газ и электричество

В средствах массовой информации сейчас активно обсуждается недавно попавший в социальные сети Протокол аппаратного совещания Совета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан от 12 декабря 2016 года, утвержденный главой района Александром Тыгиным.

Согласно документу, ответственным чиновникам дано поручение организовать работу по проверке всех жилых помещений на территории поселений Зеленодольского муниципального района, имеющих задолженность за энергоносители, и при обнаружении в данных помещениях проживающих несовершеннолетних детей проинформировать отдел опеки и попечительства района.

Под четвертым пунктом протокола требуется организовать работу отдела опеки и попечительства исполкома Зеленодольского района по изъятию несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с задолженностью за энергоносители.

На данную ситуацию обратила внимание Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Такие действия местных властей она назвала недопустимыми.

«То есть отобрание ребенка становится манипуляцией, которая используется в тех или иных целях, вот это недопустимо», — подчеркнула омбудсмен.

Сейчас Прокуратура Татарстана проводит проверку.

Рифат Каюмов