Лариса Сулима: 360 детей с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в летних лагерях

В этом году Минобрнауки Татарстана реализует 358 путевок в лагеря республики для детей и воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов. Об этом в ходе республиканского родительского интернет-собрания сообщила замминистра образования и науки Лариса Сулима.

Как отметила Лариса Олеговна, будут открыты следующие детские лагеря:

«Ласточка» в Тетюшском районе, «Шифа» в Муслюмовском районе, «Яблочко» в Бугульминском районе.

Также будет работать лагерь в Набережных Челнах. Для того, чтобы попасть на отдых, нужно обратиться в районный отдел образования и отдел общего образования министерства.