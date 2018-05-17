Лариса Сулима: 360 детей с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в летних лагерях

В этом году Минобрнауки Татарстана реализует 358 путевок в лагеря республики для детей и воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов. Об этом в ходе республиканского родительского интернет-собрания сообщила замминистра образования и науки Лариса Сулима.
Как отметила Лариса Олеговна, будут открыты следующие детские лагеря:
- «Ласточка» в Тетюшском районе,
- «Шифа» в Муслюмовском районе,
- «Яблочко» в Бугульминском районе.
Также будет работать лагерь в Набережных Челнах. Для того, чтобы попасть на отдых, нужно обратиться в районный отдел образования и отдел общего образования министерства.