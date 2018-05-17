Лариса Сулима: 360 детей с ограниченными возможностями здоровья отдохнут в летних лагерях

Май 17, 2018 0

В этом году Минобрнауки Татарстана реализует 358 путевок в лагеря республики для детей и воспитанников коррекционных школ, школ-интернатов. Об этом в  ходе республиканского родительского интернет-собрания сообщила замминистра образования и науки Лариса Сулима. собрание

Как отметила Лариса Олеговна, будут открыты следующие детские лагеря:

  1. «Ласточка» в Тетюшском районе,
  2. «Шифа» в Муслюмовском районе,
  3. «Яблочко» в Бугульминском районе.

Также будет работать лагерь в Набережных Челнах. Для того, чтобы попасть на отдых, нужно обратиться в районный отдел образования и отдел общего образования министерства. 

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