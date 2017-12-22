Лучший директор школы республики поделился секретами успеха

Победитель регионального конкурса «Наш лучший директор школы-2017» Ильдар Имамов показал мастер-класс для казанских коллег. Руководитель лицея № 177 Ново-Савиновского района Казани раскрыл секреты успешного менеджмента.

В ходе мастер-класса Ильдар Фаизович рассказал о том, как добиться эффективного менеджмента, распределить обязанности, делегировать полномочия, и предостерег от возможных ошибок.

Очень востребованными были и практикумы для развития It-компетентности молодых руководителей:

• «Информационно-образовательная среда школы как фактор оптимизации управления школой»;

• «Организация сетевого взаимодействия администрации школы при подготовке локальных актов»;

• «Организация сетевого взаимодействия администрации школы при подготовке отчетной документации, организации мониторинга и анализа данных»;

• «Решение управленческих ситуаций».