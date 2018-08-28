Лучший классный руководитель получит премию в размере 35 000 рублей

С началом нового учебного года в школах Набережных Челнов стартует конкурс «Самый классный КЛАССНЫЙ». Об этом на ежегодной августовской конференции работников образования города сообщила депутат Госдумы РФ Альфия Когогина.

Конкурс среди классных руководителей проводится с 2014 года.

В этом году конкурс стартует 10 сентября. Ожидается, что имя победителя конкурса станет известно в День учителя. Лучший классный руководитель получит благодарственное письмо депутата Госдумы и премию в размере 35 000 рублей.