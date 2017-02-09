«Лыжню Татарстана» в Набережных Челнах тоже перенесли

В связи с неблагоприятными погодными условиями «Лыжня Татарстана» в Набережных Челнах тоже переносится на 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Напомним, что ранее перенесли лыжную гонку в Казани.

Протяженность трассы в Набережных Челнах будет зависеть от подготовленности участников. Любители спорта пройдут дистанцию от 2 до 3 километров, а профессионалам будут предложены более длинные дистанции на 3 и 5 км. Руководители города, депутаты Городского Совета, ветераны и инвалиды-спортсмены преодолеют дистанцию в 2017 метров.

Победители и призеры соревнований в своих возрастных группах будут награждаться дипломами и ценными призами, а также специальными призами.

В Казани участников «Лыжни Татарстана» 18 февраля будут ждать три площадки: стадион «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевский лесопарк и пойма реки Казанки по ул. Гаврилова.

Источник информации: http://nabchelny.ru/news/24865

Источник фотографии: http://nkpravda.ru/news/jiteley-nijnekamska-priglashayut-prinyat-uchastie-v-sorevnovaniyah—lyjnya-rossii-.html