«Магариф» узнал, как результаты ОГЭ влияют на оценки в аттестате

Мы отправили запрос учителю о том, как влияют результаты ОГЭ на готовые оценки. Педагог объяснил следующее:

«Итоговые годовые оценки по русскому языку, математике и двум предметам по выбору определяются как среднее арифметическое годовой и экзаменационной оценок. Они вычисляются в соответствии с правилами математического округления. Например, если годовая оценка «4», а экзаменационная — «5», то итоговая в аттестат — «5».

Максимальный балл на ОГЭ по математике — 32. Оценку «три» можно получить, набрав от 8 до 14 баллов. На «четыре» оценивается результат в 15-22 баллов. Выпускник, набравший от 22 до 32 баллов, достоин «пятерки».

Что касается второго обязательного экзамена, максимальный балл на ОГЭ по русскому языку — 39. Оценку ,,три» можно получить, набрав от 15 до 24 баллов. На «четыре» оценивается результат в 25-33 баллов. Выпускник, набравший от 34 до 39 баллов, достоин «пятерки».